Первый замдиректора фонда капремонта Удмуртии покинет пост

Первый замдиректора НУО «Фонд капитального ремонта в Удмуртской Республике» Андрей Смирнов уйдет с должности.

«Я стоял у истоков создания этой организации и искренне благодарен судьбе за приобретенный ценный опыт и возможность сделать жизнь людей комфортнее», — цитирует сообщение Смирнова «ФедералПресс».

Чиновник поблагодарил коллег за «добросовестный и совместный труд».

Напомним, что в марте суд арестовал бывшего и.о. директора фонда Алексея Горбунова. Его подозревают в присвоении имущества.

В апреле сообщалось, что новым директором станет Диана Новомейская. Ранее она возглавляла управление жилищного хозяйства Минстроя республики.