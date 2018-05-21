Доходы экс-главы Ижевска Тюрина за 2017 год выросли на 5%

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В 2017 году бывший глава Ижевска Юрий Тюрин заработал 3,1 млн рублей. По сравнению с 2016-м годом доходы экс-чиновника выросли на 5%.

Согласно опубликованному на сайте городской администрации отчету о доходах бывшего главы столицы Удмуртии, его супруга за тот же период заработала 8,6 млн рублей.

Тюрин задекларировал квартиру площадью 90,5 кв. м и долю 99% в квартире площадью 34,7 кв. м. Кроме того, в собственности экс-главы указаны автомобиль Toyota Highlander и моторное судно Dorado c мотором Suzuki.

В собственности жены Тюрина указаны три земельных участка в 3 043, 2 068 и 320 кв. м, 1/100 доля квартиры в 34,7 кв. м, квартира в 53 кв. м, недостроенный жилой дом, причальное место в 4,1 кв. м, нежилое помещение в жилом доме в 153,6 кв. м и автомобиль Volvo S80.

Напомним, что годом ранее Тюрин заработал 2,9 млн рублей. В мае он покинул пост главы Ижевска. Его уход 10 мая согласовали депутаты гордумы.