В Самарской области мужчина бросил гранату в двух военнослужащих

В Самарской области местный житель бросил гранату в двух военнослужащих. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

По данным СУ СК по региону, инцидент произошёл 19 мая в лесном массиве неподалёку от расформированной воинской части, расположенной в Борском районе.

Подчеркивается, что один из военных получил лёгкие травмы.

Ранее суд в Самаре приговорил сторонника ИГ к 18 годам колонии.