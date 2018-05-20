Бывшая секретарша Берлускони оставила ему наследство в размере €3 млн
Сильвио Берлускони получил наследство в размере €3 млн от скончавшейся бывшей сотрудницы генерального секретариата резиденции итальянского премьер-министра.
Женщина скончалась в возрасте 88 лет, детей и мужа у нее не было, в связи с чем она приняла решение составить завещание на Берлускони, с которым работала ранее, пишет газета La Stampa.
По данным газеты, умершая владела тремя большими объектами недвижимости и двумя банковскими счетами.
Причиной такого решения стала «благодарность за годы совместной работы».
Ранее суд обязал бывшую жену и мать троих детей экс-премьера Италии Сильвио Берлускони Веронику Ларио вернуть 60 млн евро алиментов. Также суд снял с Берлускони обязательства по дальнейшей выплате алиментов в размере 1,4 млн евро в месяц.
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