Бывшая секретарша Берлускони оставила ему наследство в размере €3 млн

Сильвио Берлускони получил наследство в размере €3 млн от скончавшейся бывшей сотрудницы генерального секретариата резиденции итальянского премьер-министра.



Женщина скончалась в возрасте 88 лет, детей и мужа у нее не было, в связи с чем она приняла решение составить завещание на Берлускони, с которым работала ранее, пишет газета La Stampa.

По данным газеты, умершая владела тремя большими объектами недвижимости и двумя банковскими счетами.

Причиной такого решения стала «благодарность за годы совместной работы».

Ранее суд обязал бывшую жену и мать троих детей экс-премьера Италии Сильвио Берлускони Веронику Ларио вернуть 60 млн евро алиментов. Также суд снял с Берлускони обязательства по дальнейшей выплате алиментов в размере 1,4 млн евро в месяц.

