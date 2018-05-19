Новости общества

16:54 МСК
Новости раздела
Общество

Порошенко отозвал представителей Украины из всех органов СНГ

15:25, 19.05.2018
Порошенко отозвал представителей Украины из всех органов СНГ
Фото: commons.wikimedia.org / Olegdubyna

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!», — говорится в сообщении.

В апреле Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем