Порошенко отозвал представителей Украины из всех органов СНГ

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!», — говорится в сообщении.

В апреле Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.