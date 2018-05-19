Порошенко отозвал представителей Украины из всех органов СНГ
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. Об этом украинский лидер написал в Twitter.
«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!», — говорится в сообщении.
В апреле Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.ОбществоВласть
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