Оренбургская полиция попросила у блогеров помощь в борьбе с интернет-мошенниками

Управление МВД России по Оренбургской области направило письма в региональные СМИ и блогерам с просьбой помочь бороться с интернет-мошенничеством. Соответствующее письмо опубликовал видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) на своей странице в Twitter.

«Подтверждаем, что данное письмо действительно было направлено УМВД России по Оренбургской области в адрес региональных СМИ, общественных организаций и блогеров (в том числе федеральных)», — передает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Блогера Валентина Петухова попросили показывать в своих выпусках «предупредительную информацию» продолжительностью до 30 секунд.



«Считаю полезной инициативой, надо будет сделать, конечно», — прокомментировал Wylsacom.

