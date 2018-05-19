Евгений Савин: «Я очень хочу, чтобы Семак остался в «Уфе»

Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов», «Амкара» и тульского «Арсенала», шоумен и ведущий, эксперт журнала «Главная Ставка» Евгений Савин прокомментировал идею назначения Сергея Семака главным тренером «Зенита»:

— За похвалами «Локомотиву» и ЦСКА, обсуждениями внутренних конфликтов в «Спартаке» и «Зените» все почему-то совсем забыли о том подвиге, который в этом сезоне совершила «Уфа». Команда с очень скромным бюджетом заняла шестое место и впервые в своей истории получила право сыграть в еврокубках. На этом фоне кандидатурой главного тренера уфимцев заинтересовались топ-клубы. Не секрет, что Сергей Семак был приглашён на Совет директоров «Зенита». Но я считаю, что Сергею Богдановичу не стоит торопиться. «Уфа» на ходу, футболисты прекрасно понимают требования главного тренера и клубу надо чуть-чуть усилиться, чтобы достойно выступить в Лиге Европы. Этот турнир — отличная закалка для Сергея Семака, которая позволит ему обрасти мясом и следующим летом стать настоящим российским топ-тренером. Я очень хочу, чтобы Семак остался в «Уфе» еще на один сезон и продлил прекрасную башкирскую сказку еще на время, — считает Савин.