Частично обрушившийся дом в Саратове будут реконструировать

Эксперты признали частично обрушившийся дом в Саратове пригодным для реконструкции.



«Завершено обследование дома, в результате он признан пригодным для реконструкции», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря администрации города Татьяну Плющеву.

Отмечается, что средства на ремонт выделят из резервного фонда города. Реконструкция может продлиться около 2,5 месяца.

Напомним, обрушение кирпичной кладки угла жилого пятиэтажного дома 1963 года постройки произошло 7 мая. В результате инцидента никто не пострадал. Из дома эвакуировали 150 человек, всего в нем 84 квартиры. Жителей переселили в пункты временного размещения.