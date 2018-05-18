Десять МФЦ в РТ начнут выдавать биометрические загранпаспорта

10 многофункциональных центров в Татарстане начнут принимать заявления на выдачу биометрического загранпаспорта. Об этом на пресс-конференции сообщила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.



По ее словам, в июле заявления на этот документ начнут принимать в Казани, а в августе-сентябре — в Нижнекамске и Альметьевске.

Музафарова отметила, что за счет республиканских средств уже закуплено необходимое оборудование для выдачи биометрических паспортов, на него было потрачено 7 млн рублей, пишет «Татар-информ».

Ранее правительство одобрило увеличение пошлины за загранпаспорт нового поколения.