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Десять МФЦ в РТ начнут выдавать биометрические загранпаспорта

15:53, 18.05.2018
Десять МФЦ в РТ начнут выдавать биометрические загранпаспорта
Фото: pixabay.com

10 многофункциональных центров в Татарстане начнут принимать заявления на выдачу биометрического загранпаспорта. Об этом на пресс-конференции сообщила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

По ее словам, в июле заявления на этот документ начнут принимать в Казани, а в августе-сентябре — в Нижнекамске и Альметьевске.

Музафарова отметила, что за счет республиканских средств уже закуплено необходимое оборудование для выдачи биометрических паспортов, на него было потрачено 7 млн рублей, пишет «Татар-информ».

Ранее правительство одобрило увеличение пошлины за загранпаспорт нового поколения.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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