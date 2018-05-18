Суд постановил закрыть торговый центр «Юность» в Тольятти

Ставропольский районный суд Самарской области вынес решение о прекращении деятельности торгового центра «Юность» в Тольятти. Об этом сообщает УФССП по Самарской области.

Уточняется, что причиной закрытия ТЦ стало несоблюдение требований пожарной безопасности.

После решения суда приставы Центрального района Тольятти и правоохранители возбудили исполнительное производство о приостановлении деятельности ТЦ, который был опечатан в четверг, 17 мая.

Работа торгового центра возобновится после устранения нарушений. В том случае, если будут нарушены пломбы и «Юность» продолжит работу, должника привлекут к административной ответственности.

В середине апреля прокуратура Самарской области направила в суд исковые заявления с требованием приостановить деятельность шести торговых центров региона, в том числе ТЦ «Юность».