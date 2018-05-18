Новосибирск получил МЧМ-2023

Сегодня на конгрессе IIHF президент федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Новосибирск получил право проведения молодежного чемпионата мира 2023 года.

На конгрессе был утвержден контракт с федерацией хоккея Канады на ближайшие 10 лет, в котором указаны места проведения чемпионатов мира на эти годы.

«В 10-летнем контракте IIHF и канадской федерацией прописано, в каких странах пройдут все молодежные чемпионаты мира. И там указано, что в 2023 году турнир пройдет в Новосибирске. Таким образом, ИИФХ утвердила проведение турнира», — говорится в «Р-Спорт».

Раннее президент европейской федерации хоккея Рене Фазель говорил, что Россия получит МЧМ-2023, но утвержденного списка не было. Также известно, что Россия претендует на проведение молодежного чемпионата мира 2031 года.

Напомним, что в Новосибирске готовится строительство новой ледовой арены для предстоящего МЧМ, строительство начнется в 2020 году.