Происхождение ювелирных изделий с 2019 года можно будет определить с помощью смартфона

Промышленная маркировка драгоценных изделий будет производиться с 1 января 2019 года. На начальном этапе ее будут наносить на бирку, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Такая маркировка поможет покупателям узнать происхождение ювелирных изделий. В том числе: откуда это золото или камешек, где это изделие было аффинировано, огранено, собрано, передает ТАСС.



Напомним, 3 мая правительство РФ утвердило перечень из десяти групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке. К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и др.