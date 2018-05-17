В Нижнем Новгороде частично открыли движение по улице Самаркандской

Вчера вечером в Нижнем Новгороде состоялось частичное открытие проезда по улице Самаркандской. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

«На улице Самаркандской открыт проезд. Пока в две полосы. В одном узле достраивается и венткамера метро, и подземный пешпереход. Сдерживают полное открытие движения», — написал Власов.

Он заверил, что в скором времени проезжая часть будет доступна полностью.

Напомним, улица Самаркандская была закрыта для проезда в мае 2017 года.

Ранее администрация Нижнего Новгорода подала в суд на подрядчика, который выполнял работы по благоустройству первой очереди ул. Большой Покровской. Сумма требований составляет 1,6 млн рублей.