В Нижнем Новгороде частично открыли движение по улице Самаркандской
Вчера вечером в Нижнем Новгороде состоялось частичное открытие проезда по улице Самаркандской. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.
«На улице Самаркандской открыт проезд. Пока в две полосы. В одном узле достраивается и венткамера метро, и подземный пешпереход. Сдерживают полное открытие движения», — написал Власов.
Он заверил, что в скором времени проезжая часть будет доступна полностью.
Напомним, улица Самаркандская была закрыта для проезда в мае 2017 года.
Ранее администрация Нижнего Новгорода подала в суд на подрядчика, который выполнял работы по благоустройству первой очереди ул. Большой Покровской. Сумма требований составляет 1,6 млн рублей.ОбществоИнфраструктура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым