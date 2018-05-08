Нижегородская мэрия требует 1,6 млн рублей с подрядчика по благоустройству улицы Большой Покровской

Администрация Нижнего Новгорода подала в суд на подрядчика, который выполнял работы по благоустройству первой очереди ул. Большой Покровской. Об этом сказано в материалах арбитража.

Согласно материала дела, администрация города 27 апреля направила иск к ООО «УК Возрождение Торговый Дом» о взыскании задолженности по договору в размере 1 млн 583 тысячи рублей. 7 мая заявление было принято к производству, заседание назначено на 14 июня.

Кроме того, в апреле администрация подала еще один иск – об обязании «УК Возрождение Торговый Дом» исполнения их гарантийных обязательств. Заседание по иску отложено до 8 июня.