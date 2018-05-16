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Москва направила Киеву две ноты в связи с ситуацией с журналистами «РИА Новости Украина»

14:19, 16.05.2018

Россиия направила две ноты в МИД Украины в связи с ситуацией с журналистами «РИА Новости Украина». Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Направили, даже две ноты. Ситуация тревожная», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в Кремле назвали возмутительными и вопиющими действия СБУ в отношении «РИА Новости Украина».

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис «РИА Новости Украина». Они провели обыск, который продолжался около 8 часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

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