Москва направила Киеву две ноты в связи с ситуацией с журналистами «РИА Новости Украина»

Россиия направила две ноты в МИД Украины в связи с ситуацией с журналистами «РИА Новости Украина». Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Направили, даже две ноты. Ситуация тревожная», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в Кремле назвали возмутительными и вопиющими действия СБУ в отношении «РИА Новости Украина».

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис «РИА Новости Украина». Они провели обыск, который продолжался около 8 часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

