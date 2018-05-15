В Кремле назвали возмутительными и вопиющими действия СБУ в отношении «РИА Новости Украина»

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Действия Службы безопасности Украины в отношении «РИА Новости Украина» являются возмутительными и вопиющими. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В случае если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций. Мы, кстати, будем с нетерпением ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции», — цитирует его RT.

Сегодня сотрудники СБУ ворвались в офис «РИА Новости Украина» в Киеве. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски в издании и заявила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.

В августе 2017 года стало известно, что в Киеве похитили журналистку Первого канала Анну Курбатову. Позже она была выдворена из страны.