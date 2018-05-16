Кара-Мурза-младший может понести наказание по закону о помощи с санкциями

Зампред движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший может подпасть под статьи закона об уголовной ответственности за совершение действий, которые привели к введению иностранных санкций против РФ, в случае принятия законопроекта.



«Из мне известных людей, которые этим занимаются, это Владимир Кара-Мурза-младший, который заявил, что добился введения акта Магнитского в восьми государствах и будет продолжать заниматься этим дальше. Это называется явкой с повинной по данному составу, если он (законопроект) будет принят», — цитирует «Интерфакс» первого замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева.

Накануне депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.