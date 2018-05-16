Чистая прибыль «Химзавода им. Карпова» по итогам I квартала 2018 года выросла на 10,8 млн рублей

Чистая прибыль АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (г. Менделеевск) по итогам I квартала 2018 года увеличилась на 10,8 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла 42 тысячи рублей. Об этом сказано в ежеквартальном отчете предприятия.

Выручка «Химзавода им. Карпова» в 2018 года составила 240,6 млн рублей против 207,4 млн рублей в 2017 году. Прибыль от продаж равна 30,7 млн рублей, что почти на 10 млн больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее «Реальное время» писало, что 29-летний Тимур Метшин, старший сын мэра Казани, избран в совет директоров менделеевского комбината «Химзавод им. Л.Я. Карпова».