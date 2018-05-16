Суд освободил от наказания бывшего главного ветеринара Удмуртии

Первомайский районный суд Ижевска признал бывшего начальника главного управления ветеринарии Удмуртии Геннадия Бурдова виновным по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



Следствие выяснило, что в 2012-2013 годах Бурдов заключил шесть договоров на сумму 569 тыс. рублей между управлением ветеринарии и одной из местных компаний, одним из учредителей которой являлся родственник подсудимого. Основания и целесообразность в соглашении отсутствовали, сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Геннадий Бурдов свои вину признал и возместил имущественный ущерб в полном объеме.

На основании амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения отменили. Приговор в законную силу пока не вступил.