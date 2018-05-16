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Суд освободил от наказания бывшего главного ветеринара Удмуртии

08:46, 16.05.2018
Суд освободил от наказания бывшего главного ветеринара Удмуртии
Фото: pixabay.com

Первомайский районный суд Ижевска признал бывшего начальника главного управления ветеринарии Удмуртии Геннадия Бурдова виновным по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие выяснило, что в 2012-2013 годах Бурдов заключил шесть договоров на сумму 569 тыс. рублей между управлением ветеринарии и одной из местных компаний, одним из учредителей которой являлся родственник подсудимого. Основания и целесообразность в соглашении отсутствовали, сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Геннадий Бурдов свои вину признал и возместил имущественный ущерб в полном объеме.

На основании амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения отменили. Приговор в законную силу пока не вступил.

Происшествия Удмуртия
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