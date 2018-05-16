Счетная палата вернула в бюджет более 19 миллиардов рублей за 2017 год

Счетная палата РФ по итогам проверок за 2017 год вернула 19,152 млрд рублей в бюджеты всех уровней.



Отмечается, что это более чем вдвое превышает показатель предыдущего года: в 2016 году возврат бюджетных средств по итогам проверок аудиторов составлял 8,817 млрд руб., передает «РИА Новости».

Всего Счетная плата провела в 2017 году 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Аудиторы за прошлый год проверили 4,8 тыс. объектов.



Напомним, Счетная палата Татарстана за 2017 год выявила нарушения на более чем 2 млрд рублей.