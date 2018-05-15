Счетная палата РТ за 2017 год выявила нарушения на сумму более 2 млрд рублей

Счетная палата Татарстана за 2017 год выявила нарушения на более чем 2 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам заместитель председателя ведомства Альберт Валеев.

Самые крупные нарушения зафиксированы при распоряжении государственной и муниципальной собственностью (850 млн рублей), в сфере бухгалтерско-учетной отчетности (620 млн рублей).

Уточняется, что по средствам бюджета республики выявлено нарушений на сумму 712,5 млн рублей, бюджетов муниципальных образований — почти на 787,2 млн рублей, прочим средствам — 540,6 млн рублей.

«В прошлом году по фактам выявленных нарушений составлено 160 протоколов. Административные штрафы наложены на 57 должностных и юридических лиц на общую сумму 1 млн 204 тыс. рублей», — отметил Валеев.

По его словам, к наказанию в виде административной и дисциплинарной ответственности привлечены 114 должностных лиц, из них трое освобождены от занимаемых должностей. Кроме того по материалам проверок возбуждено три уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями», передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что контрольно-счетная палата Казани выявила нарушения финансового законодательства на 736,7 млн рублей в 2017 году.