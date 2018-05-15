Роскомнадзор направил Facebook запрос по поводу утечки данных 3 млн пользователей

Роскомнадзор направил в Facebook запрос на фоне информации об утечке данных 3 миллионов пользователей социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор направил в Facebook запрос с целью уточнить, был ли допущен допуск неограниченного круга лиц к персональным данным российских пользователей социальной сети», — цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что личные данные почти 3 млн пользователей Facebook, использовавших приложение myPersonality, находились в свободном доступе в течение 4 лет. Данные включали в себя возраст, пол, местоположение, результаты тестов и другие детали.