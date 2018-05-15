Госдума одобрила законопроект о фиксации на 10 лет льгот для резидентов ТОР

Госдума приняла в первом чтении законопроект о фиксации на 10 лет льготных условий по налогам и страховым взносам для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

«Предусматривается неприменение к резидентам норм законодательства, влекущих изменение их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Как пишет ТАСС, документ корректирует порядок исчисления и уплаты резидентами страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Ранее сообщалось, что резидентам татарстанских ТОР выделят 350 млн рублей в качестве налоговых льгот.