«Тайны Казани» будут искать 19 мая участники финала «Большой Георгиевской игры»

Фото: "Скауты Татарстана"

В субботу 19 мая в Казани пройдет открытый финальный этап «Большой Георгиевской игры» — весеннего краеведческого квеста, который уже прокатился по 25 городам страны, включая Агрыз, Бугульму, Елабугу, Мензелинск и Набережные Челны.

В этом году игра проводится на средства гранта президента РФ.

Как выяснило «Реальное время», участникам казанского этапа предстоит перемещаться по центру города пешком, используя выданный маршрутный лист и навыки ориентирования. Часть объектов маршрута будет зашифрована в стихах, а на одном из этапов участникам предложат поискать даже пресловутые «сокровища озера Кабан».

На участие в казанском этапе уже зарегистрировались 50 семейных и детских команд из столицы Татарстана, Набережных Челнов и Москвы. Самым младшим участникам — 7 лет. Возраст старших не ограничен. Организаторы рассчитывают привлечь к игре около 1 000 человек.

«Мне кажется, нет ничего интереснее, чем гулять по родному красивому городу теплым майским вечером в хорошей компании. Разгадывая при этом загадки и узнавая какие-то интересные вещи. Это не гонка и не кросс, это прогулка по Казани с широко открытыми глазами», — говорит председатель правления организации «Скауты Татарстана», один из главных организаторов казанского этапа Аида Горбунова.

Старт состязаний будет объявлен в 14 часов 19 мая у почтового отделения в Спасской башне Казанского кремля. Стать участниками могут школьники всех возрастов, студенты и семьи с детьми. Регистрация занимает всего несколько минут https://vk.com/bgi2018kazan.

Организатором «Большой Георгиевской игры» в России вот уже больше 20 лет выступает Национальная организация российских скаутов-разведчиков. Святой Георгий считается покровителем скаутского движения. Впрочем, для участия в состязании не обязательно быть членом этой организации.