Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов: рецепт футбольного счастья — разбитый телефон Главы

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов поделился вип-рецептом его команды в голевых действиях на футбольном поле:

— Надо сказать, что у Рустэма Закиевича при счете 0:0 упал телефон и разбился. И после этого случилась голевая феерия! Так что мы знаем, как менять ситуацию — нужно чтобы Глава на стадионе разбил свой телефон, — сказал футбольный функционер в программе «Спорт-бар» на Башкирском спутниковом телевидении.

Напомним, благодаря победе над «Тосно» в последнем туре завершившегося 13 мая чемпионата России в Премьер-лиге, ФК «Уфа» попал в Еврокубки, попутно обновив личные рекорды.

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов лично присутствовал на этом историческом для уфимцев матче.