В посольстве РФ предупредили о возможных задержаниях прибывающих в Великобританию россиян

В посольстве РФ в Лондоне отметили, что к ним чаще стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками Пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан при наличии британской визы.

Попавшему в такую ситуацию необходимо рассказать об этом сотрудникам посольства, сообщает пресс-служба посольства РФ Великобритании.

Ранее посольство России в Великобритании опубликовало на своем сайте предупреждение для россиян в связи с антироссийской политикой и угрожающей риторикой британской стороны.