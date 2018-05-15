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В посольстве РФ предупредили о возможных задержаниях прибывающих в Великобританию россиян

00:56, 15.05.2018
В посольстве РФ предупредили о возможных задержаниях прибывающих в Великобританию россиян
Фото: mil.ru

В посольстве РФ в Лондоне отметили, что к ним чаще стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками Пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан при наличии британской визы.

Попавшему в такую ситуацию необходимо рассказать об этом сотрудникам посольства, сообщает пресс-служба посольства РФ Великобритании.

Ранее посольство России в Великобритании опубликовало на своем сайте предупреждение для россиян в связи с антироссийской политикой и угрожающей риторикой британской стороны.

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