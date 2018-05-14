ДУМ Татарстана получило консультативный статус при ООН

Духовное управление мусульман РТ получило консультативный статус при Экономическом и социальном совете Организации объединенных наций (ЭКОСОС ООН). Об этом объявил на пресс-конференции муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.



Решение было принято на заседании по координации и управлению ЭКОСОС 17 апреля.

ДУМ РТ подало заявку на присвоение статуса в 2016 году. Организация стала первой и единственной в России неправительственной мусульманской религиозной структурой, получившей такой статус.

Отмечается, что присвоение статуса позволит посещать международные конференции, выступать с письменными и устными заявлениями, организовывать параллельные мероприятия, сообщает пресс-служба ДУМ.

Ранее ДУМ РТ утвердило даты проведения Рамадана и Ураза-байрама. Рамадан в этом году начнется 16 мая.