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ДУМ Татарстана получило консультативный статус при ООН

14:10, 14.05.2018 1

Духовное управление мусульман РТ получило консультативный статус при Экономическом и социальном совете Организации объединенных наций (ЭКОСОС ООН). Об этом объявил на пресс-конференции муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Решение было принято на заседании по координации и управлению ЭКОСОС 17 апреля.

ДУМ РТ подало заявку на присвоение статуса в 2016 году. Организация стала первой и единственной в России неправительственной мусульманской религиозной структурой, получившей такой статус.

Отмечается, что присвоение статуса позволит посещать международные конференции, выступать с письменными и устными заявлениями, организовывать параллельные мероприятия, сообщает пресс-служба ДУМ.

Ранее ДУМ РТ утвердило даты проведения Рамадана и Ураза-байрама. Рамадан в этом году начнется 16 мая.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:54
    даешь посла Татарстана в ООН !!
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