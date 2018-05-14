Казанцы смогут анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

На пригородном железнодорожном вокзале станции Казань-1 все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.



Пройти бесплатное и анонимное тестирование и получить консультацию специалистов можно 16 мая с 9.00 до 16.00 на втором этаже пригородного вокзала станции Казань-1. Предварительная запись не требуется.

«Цель акции — привлечь внимание общественности к проблеме распространения ВИЧ в России, мотивировать представителей разных социальных групп к ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих», — рассказали в пресс-службе пассажирской компании АО «Содружество».

Акция организована совместно с «Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан».

