НКО попросили парламент не включать лекарства и медтехнику в санкционный список

Некоммерческие организации (НКО), которые занимаются помощью больным, направили спикерам обеих палат парламента письмо с просьбой не допустить включения в санкционный список лекарств и медицинской техники.



В то же время авторы письма опасаются, что возможность наложения санкций, прописанная в документе, не дает гарантий и медицинские изделия все же могут попасть под запрет, сообщает «Коммерсант».

Среди подписавшихся — представители фондов «Подари жизнь», фонда Константина Хабенского, «Дети-бабочки», «Галчонок» и «Вера», уточняет газета.



Напомним, правительство готовит список запрещенных к ввозу товаров в рамках поправок, которые сейчас рассматриваются в Госдуме.

Ранее парламентарии пообещали ко второму чтению законопроекта исключить прямой запрет импорта лекарств и медицинского оборудования.