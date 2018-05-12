На трассе в Мамадышском районе произошло ДТП, один человек погиб

ДТП произошло 11 мая около десяти часов вечера на автодороге Москва-Уфа в Мамадышском районе Татарстана. В результате происшествия погиб водитель грузовика «Hino».

Как установили сотрудники ГИБДД, 42-летний водитель грузового автомобиля «Hino», двигаясь со стороны Уфы в направлении Москвы, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение со следующим впереди автомобилем «КАМАЗ», сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.