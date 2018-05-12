РКК «Энергия» запросила выплату страховки за потерю спутника Angosat-1

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» направила в страховые компании заявки на получение выплат за аварию с ангольским спутником Angosat-1.

«В соответствии с условиями договора страхования заключенного с ООО СК «ВТБ Страхование», АО «Согаз» и ПАО «РКК „Энергия“, корпорация 26 апреля направила уведомление об убытке. Начиная с указанной даты, корпорация обязана в течение 180 дней предоставить все необходимые документы для получения страхового возмещения»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения РКК.

После предоставления документов страховые компании обязаны в течение 45 дней произвести выплату страхового возмещения.

Напомним, на связь сразу после запуска перестал выходить построенный российской компанией первый ангольский спутник Angosat-1. Причиной инцидента предположительно стало короткое замыкание в шине, ответственной за подачу питания. Специалисты РКК «Энергия» связались со спутником только на следующий день.