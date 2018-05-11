В Чувашии более 900 человек вложили в «финансовую пирамиду» 172 млн рублей

Верховный суд Чувашии оставил в силе приговор в отношении учредителей и гендиректора ООО «Старт-Инвест», которое действовало по принципу «финансовой пирамиды».



Они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере, а также отмывании денежных средств и иного имущества. Сейчас им назначено наказание в виде 6 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Как сообщает «ФедералПресс», в 2011 году «Старт-Инвест» заключил с гражданами договоры займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60-79% годовых. В итоге более 900 человек вложили в «финансовую пирамиду» 172 млн рублей, которые были похищены.

Ранее Центробанк оценил ущерб от деятельности «финансовых пирамид» в 2017 году в 1 млрд рублей.