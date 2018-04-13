Глава администрации Ульяновска ушел в отставку

Сити-менеджер Ульяновска Алексей Гаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Ульяновска.

Заявление об увольнении Гаева подписал глава Ульяновска Сергей Панчин. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен его первый заместитель Вадим Андреев.

«По уставу города в течение 30 дней Ульяновская городская Дума объявит новый конкурс на замещение должности главы администрации города Ульяновска», — сказано в сообщении мэрии.

Напомним, что Алексей Гаев был назначен главой администрации Ульяновска с ноября 2015 года.



Накануне СМИ уже сообщали, что Гаев покинет свой пост, однако официальных подтверждений этому не было. Тогда же стало известно, что его место скорее всего займет первый заместитель главы администрации Ульяновска Вадим Андреев.