Датчане сенсационно обыграли финскую сборную на хоккейном чемпионате мира-2018

На чемпионате мира по хоккею-2018, проходящем в Дании, первое поражение потерпела один из претендентов на медали — сборная Финляндии. «Суоми» уступили скромной команде хозяев чемпионата — 2:3.

В составе датчан выступает игрок уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен. В этом поединке уфимский защитник результативными очками не отметился. Пока в его активе одна передача, сделанная им в стартовом матче против немцев.

В поединке против финнов сборная Дании все время вела в счете. Финские хоккеисты смогли сравнять результат менее чем за 5 минут до конца основного времени, но тут же пропустили решающий гол в меньшинстве — 2:3.

Датчане пока не входят в число команд, обеспечивших себе место во второй стадии турнира, в их активе 5 очков. 11 мая датчане сыграют с одним из конкурентов своей подгруппы — сборной Норвегии.

