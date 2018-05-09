Мантуров: в санкционный список не включат некоторые лекарства

И.о. министра промышленности РФ Денис Мантуров заявил, что контрсанкции в отношении США не должны затронуть лекарства, которые не производятся в России. Кроме того, он пояснил, что санкции будут введены на продукцию, которой в России производится в достаточном объеме.

«Мы должны принимать решения по той номенклатуре продукции, которая у нас в собственном достатке. Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? — Может быть, завтра или послезавтра. Зачем сейчас закрывать такую возможность? — Нет», — цитирует Мантурова «Интерфакс».

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече, посвященной законопроекту об ответных мерах России на санкции США, заявил, что Минздраву не удалось выполнить программу по импортозамещению.