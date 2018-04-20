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Володин обвинил Минздрав РФ в неэффективной работе по импортозамещению лекарств

19:03, 20.04.2018
Володин обвинил Минздрав РФ в неэффективной работе по импортозамещению лекарств
Фото: pixabay.com

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече, посвященной законопроекту об ответных мерах России на санкции США, заявил, что Минздраву не удалось выполнить программу по импортозамещению.

По его словам, доля лекарств отечественного производства на рынке составляет 32%, доля импортных лекарств на российском рынке — 68%. Володин заявил, что только за счет поставок в Россию компании из США зарабатывают порядка 50 млрд руб. в год, сообщает ТАСС.

Напомним, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия запустила 350 производств по программе импортозамещения. Предполагается, что за 2 года в стране запустят еще 780 проектов.

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