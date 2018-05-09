Путин на встрече с Вучичем отметил рост товарооборота между Россией и Сербией

Президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем заявил, что товарооборот между Москвой и Белградом вырос на 23% в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас растет товарооборот. В прошлом году он вырос на 23 процента» — отметил Путин.



Он отметил, что в этом году Россия и Сербия отмечают 180-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

В свою очередь, Вучич отметил, что удовлетворен ростом товарооборота. По его словам, в течение первых трех месяцев 2018 года товарооборот уже вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент также выразил слова признательности Путину за поддержку, оказываемую Сербии в тяжелые моменты.

«То, что вы сделали, сербский народ никогда не забудет. Вы много раз защитили территориальную целостность и суверенитет Сербии», — подчеркнул Вучич.