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Путин на встрече с Вучичем отметил рост товарооборота между Россией и Сербией

02:33, 09.05.2018
Путин на встрече с Вучичем отметил рост товарооборота между Россией и Сербией
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем заявил, что товарооборот между Москвой и Белградом вырос на 23% в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас растет товарооборот. В прошлом году он вырос на 23 процента» — отметил Путин.

Он отметил, что в этом году Россия и Сербия отмечают 180-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

В свою очередь, Вучич отметил, что удовлетворен ростом товарооборота. По его словам, в течение первых трех месяцев 2018 года товарооборот уже вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент также выразил слова признательности Путину за поддержку, оказываемую Сербии в тяжелые моменты.

«То, что вы сделали, сербский народ никогда не забудет. Вы много раз защитили территориальную целостность и суверенитет Сербии», — подчеркнул Вучич.

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