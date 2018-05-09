Во Франции открылся 71-й Каннский кинофестиваль
Во Франции 8 мая состоялось открытие 71-го Международного Каннского кинофестиваля.
Первым перед гостям фестиваля представили семейную драму иранского режиссера Асгара Фархади «Все это знают».
В состав жюри вошли: Кристен Стюарт, Леа Сейду, Чанг Чен, Дени Вильнев, Робер Гедигян, Андрей Звягинцев, Ава Дюверней и Хаджа Нин. Жюри конкурса возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт.
В официальной программе фестиваля от России представлено пять фильмов. В главном конкурсе на Золотую пальмовую ветвь поборются фильмы Кирилла Серебренникова «Лето» и «Айка» Сергея Дворцевого.
Напомним, что в 2017 году Золотую пальмовую ветвь юбилейного Каннского фестиваля завоевал фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Вcего в основном конкурсе участвовало 19 картин.
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