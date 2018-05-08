В Татарстане производство молока за 4 месяца 2018 года выросло на 2 процента
За 4 месяца в Татарстане произведено 415,5 тыс. тонн молока, что на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом на совещании в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики рассказал замминистра Назип Хазипов.
По его словам, наибольший рост объемов производства молока отмечен в Черемшанском, Кукморском, Азнакаевском, Заинском, Атнинском, Балтасинском, Сабинском, Алькеевском, Лениногорском и Сармановском районах.
Низкие показатели зафиксированы в Кайбицком, Мензелинском, Буинском, Муслюмовском, Чистопольском и Бугульминском районах, передает пресс-служба Минсельхоза РТ.
Кроме того, за первые 4 месяца 2018 года получено 130,4 тысячи тонн мяса скота и птицы (+3% к аналогичному периоду 2017 года). Поголовье крупного рогатого скота составляет 732 тысячи голов, в том числе 245,5 тысячи голов коров. За 4 месяца приплод телят составил 111,7 тысячи голов.
Ранее стало известно, что Татарстан направил на поддержку местных производителей молока более 1,8 миллиарда рублей.АналитикаПромышленностьАгропром Татарстан
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