Ветеранов-работников «Казаньоргсинтеза» с Днем Победы поздравили в ДК Химиков

Фото: Максим Платонов

8 мая в ДК Химиков состоялся праздник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. С предстоящим Днем Победы здесь поздравили ветеранов войны, трудившихся позже на «Казаньоргсинтезе»: Федора Тимофеевича Бахтиярова, Василия Ивановича Варламова, Галину Ивановну Гурилову, Николая Федоровича Захарова, Саида Хайрутдиновича Зиатдинова, Ларису Петровну Кулагину. Гостями праздника также стали 68 тружеников тыла и 89 ветеранов других войн и локальных конфликтов.

«Миновало 73 года со времени Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это были тяжелейшие испытания, война велась на уничтожение нашего государства. Но поколение наших предшественников смогло завоевать ту величайшую победу. Сегодня мы чествуем ветеранов, которых с каждым годом остается меньше, отдаем им дань уважения. Мы всегда будем помнить грандиозный подвиг, который они совершили. Большое спасибо, с Днем Победы!» — поздравил собравшихся Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез».

По традиции для всех гостей состоялся концерт, подготовленный силами профсоюзной организации предприятия с участием самих заводчан. В фойе ДК Химиков выставку, посвященную Дню Победы, представили поисковики отряда «Курс» ДОСААФ РТ. Завершился праздник торжественным обедом от комбината общественного питания «Казаньоргсинтеза».

Партнерский материал