Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Сегодня футбольный клуб официально подтвердил, что указом президента Республики Татарстан турецкий полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз получил награду — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» за значительный личный вклад в популяризацию футбола в Республике Татарстан и достижение высоких спортивных результатов. Об этом было объявлено накануне на матче «Рубин» — «Уфа».

Напомним, что вчера Гекдениз провел свой последний домашний матч в большом футболе. Игра против «Уфы» стала трехсотой в его казанской карьере. За десять сезонов, которые Гекдениз провел в футболке казанского «Рубина», он забил 52 мяча, завоевал два чемпионских титула, Кубок России, два Суперкубка России, а также Кубок Содружества.

На игре присутствовал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.