Португалия упростила выдачу виз для россиян

С 1 апреля посольство Португалии в России упростило процедуру выдачи шенгенских виз. Об этом сказано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь с начала апреля россияне смогут получать годовую мультивизу вместо полугодовой. Вместе с этим сокращаются сроки рассмотрения заявления на визу. Португальское консульство будет рассматривать документы на шенгенскую визу в течение трех дней. Ранее на это уходила минимум неделя.

Кроме того, для групп и индивидуальных туристов россиянам будут выдавать визу по одному документу. Ранее от туристов из регионов требовался ваучер из каждого отеля по маршруту, а от жителей Москвы — приглашение от принимающей стороны.



Ранее Северная Корея упростила получение виз для граждан РФ. Рассмотрение заявки при посещении страны с новогодних праздников занимает два дня.