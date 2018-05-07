Проезд в Чебоксарах может подорожать уже с июля

Транспортные компании обратились в мэрию Чебоксар с просьбой увеличить стоимость проезда на общественном транспорте, сообщил глава администрации города Алексей Ладыков.

«В мэрию поступили обращения от троллейбусного управления, Чувашавтотранса и ряда других перевозчиков. Все они просят увеличить стоимость проезда от 2 до 4 рублей по наличному и безналичному способам оплаты из-за убытков, которые они терпят», — сказал он.



По его словам стоимость проезда могут поднять уже в июле. В течение мая их обращения будут рассматривать и анализировать, чтобы выяснить обоснованность повышения тарифов. Только после этого власти примут окончательное решение, передает «ProГород».

Ранее сообщалось, что власти Чувашии намерены повысить плату за проезд на межмуниципальных маршрутах.