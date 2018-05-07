Минниханов проверит, насколько «Дубравная» готова к запуску

Завтра, 8 мая, президент РТ Рустам Минниханов посетит площадку строящейся станции метро «Дубравная».



«Мы постараемся все показать в действии. В данный момент станция оснащается необходимой мебелью, средствами пожаротушения, уборочным инвентарем», — заявил на деловом понедельнике в мэрии Казани генеральный директор «Казметрострой» Марат Рахимов.

Пробный поезд прогнали по новой станции 4 мая, а двое последних суток по ночам обкатываются подвижной состав и пути. Заканчиваются работы по внешним сетям станции: по водоснабжению, водоотведению и канализации, уже подана на станцию вода и постоянное напряжение по 10 киловольт. Также тестируют системы вентиляции, водоотлива, кондиционирования, отопления станции, осветительного оборудования, передает его слова журналист «Реального времени».

Напомним, сроки запуска «Дубравной» неоднократно переносили. Предыдущей датой открытия называли 9 мая. Однако затем запуск отложили к началу чемпионата мира по футболу — на июнь.