Новости общества

22:23 МСК
Новости раздела
Общество

Кировские активисты установили новое фортепиано в ротонде Александровского сада

21:29, 06.05.2018

В Кирове активисты установили новое фортепиано в ротонде Александровского сада. Находившееся там ранее пианино пришло в негодность.

Транспортировкой и установкой музыкального инструмента занимался участник движения «Красивый Киров» Антон Бельтюков совместно с неравнодушными кировчанами, передает портал «Свойкировский».

Он отметил хозяйку нового инструмента Алефтину Аркадьевну и выразил ей благодарность за готовность предоставить фортепиано городу.

«Огромная просьба от неё лично сохранить инструмент в рабочем состоянии как можно дольше», — написал Бельтюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Активист добавил, что на установке музыкального инструмента в ротонде дело ещё не закончено. Инструмент требуется настроить. Также необходимо сшить для него чехол.

ОбществоИнфраструктура Кировская область
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также