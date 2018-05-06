Кировские активисты установили новое фортепиано в ротонде Александровского сада

В Кирове активисты установили новое фортепиано в ротонде Александровского сада. Находившееся там ранее пианино пришло в негодность.

Транспортировкой и установкой музыкального инструмента занимался участник движения «Красивый Киров» Антон Бельтюков совместно с неравнодушными кировчанами, передает портал «Свойкировский».

Он отметил хозяйку нового инструмента Алефтину Аркадьевну и выразил ей благодарность за готовность предоставить фортепиано городу.

«Огромная просьба от неё лично сохранить инструмент в рабочем состоянии как можно дольше», — написал Бельтюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Активист добавил, что на установке музыкального инструмента в ротонде дело ещё не закончено. Инструмент требуется настроить. Также необходимо сшить для него чехол.