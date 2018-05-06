Путин снял дисциплинарное взыскание с главы Минтранса РФ

Президент России Владимир Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта Максима Соколова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Документ вступает в силу со дня его подписания, 6 мая. Решение принято в связи с предложением председателя правительства РФ.

27 сентября 2017 года объявил о неполном служебном соответствии Соколова из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Через два дня, 29 сентября, президент подписал указ о дисциплинарном взыскании в отношении главы Минтранса.