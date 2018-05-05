В Конгрессе США рассказали компаниям о способах обойти антироссийские санкции

Страны, закупающие у России вооружения и другую продукцию оборонно-промышленного комплекса, смогут при выполнении определенных условий избежать американские санкции.



Действующий с лета 2017 года закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) предусматривает применение санкций в отношении клиентов российского ОПК.

«Это не право выводить страны [из-под санкций], это специальное правило, оно позволяет администрации приостанавливать действие обязательств в рамках статьи 231 CAATSA», — цитирует ТАСС представителя аппарата комитета.

В настоящее время США сотрудничают со многими российскими клиентами, в том числе Китаем. Согласно предлагаемым поправкам, министру обороны дается право временно прекратить действие санкционного правила, в случае, если страна-партнер РФ уже разорвала отношения с Москвой, либо снизила их до определенного уровня, или же вместе с США противостоит политике, проводимой России.

Сотрудник аппарата не смог уточнить, насколько та или иная страна должна понизить уровень контактов с РФ. По его словам, этот вопрос будет прорабатываться с Минобороны.

Ранее Минфин США на месяц продлил срок, в течение которого американские инвесторы должны продать ценные бумаги российских компаний En+, «Русал» и ГАЗ, попавших в санкционные списки.