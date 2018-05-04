В Казани эвакуировали дисконт-центр XL
В Казани эвакуировали торговый центр XL по проспекту Хусаина Ямашева, 97. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
Сообщается, что в торговом центре обнаружили бесхозную коробку. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.
«Обнаруженный пакет не представлял угрозы. Эвакуировали 600 человек», — сообщили «Реальному времени» в МВД по Татарстану.
К настоящему времени торговый центр возобновил работу.Происшествия Татарстан
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