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В Казани эвакуировали дисконт-центр XL

21:22, 04.05.2018

В Казани эвакуировали торговый центр XL по проспекту Хусаина Ямашева, 97. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Сообщается, что в торговом центре обнаружили бесхозную коробку. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

«Обнаруженный пакет не представлял угрозы. Эвакуировали 600 человек», — сообщили «Реальному времени» в МВД по Татарстану.

К настоящему времени торговый центр возобновил работу.

Происшествия Татарстан
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