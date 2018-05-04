В Нижегородской области в реку упал самолет

В Нижегородской области о поверхность реки рядом с поселком Дачный в Нижегородской области разбился спортивный самолет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

«Наши подразделения выехали на проверку, еще не доехали. [Самолет упал в реку] в районе поселка Дачный. Говорят, что пассажира и пилота спасли местные рыбаки», — сказали в ведомстве.

Причины инцидента пока не уточняются.