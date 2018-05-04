Путин наградил орденом Дружбы директора НИИ истории при Оренбургском госуниверситете
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы директора НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета Веналия Амелина.
Об этом говорится в указе, подписанном Путиным сегодня.
Этим же документом глава государства наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени главу управления Федерального казначейства по Оренбургской области Людмилу Арцыбашеву.
Напомним, что орденом Дружбы глава государства также решил наградить главврача Республиканской клинической психиатрической больницы №1 Башкирии Рината Валинурова.Общество Башкортостан
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